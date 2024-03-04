Транзит газу до РФ: у Міненерго озвучили "план Б"

Україна не планує домовлятися з РФ про транзит російського газу по вітчизняній газотранспортній системі для його постачання до Європи.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук у коментарі "Телеграфу".

Зв її словами, у разі повного припинення постачання блакитного палива з РФ до Євросоюзу у Києва є "план Б".

"Ми не будемо продовжувати контракт на транзит. Якщо в Європі до нас звернуться, щоб надати ці послуги, тоді це буде. Але поки що наші партнери до нас офіційно не зверталися. У них і всередині ЄС відбуваються дискусії щодо цього питання. Думаю, ближче до середини весни ситуація буде зрозумілою", - розповіла Гринчук.

Зокрема ж, на нещодавній зустрічі міністрів енергетики, що відбулася у Парижі, багато країн запевнили, що вони за ці два роки надзвичайно скоротили залежність від російського газу.

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"Навіть такі країні, для яких, здавалося б, цей процес взагалі буде довгим", — зазначила вона.

Йдеться з-поміж іншого про Австрію та Італію.

Крім того, Єврокомісія зараз активно шукає інші шляхи постачання газу або зменшення споживання.

"Вони дійсно за два роки просто на величезний відсоток зменшили як споживання російського газу, так і взагалі споживання блакитного палива у себе, використовуючи нові технології та нові ресурси. А також продовжують над цим працювати, щоб до 2027 року Європа взагалі була незалежною від будь-яких поставок російських енергоресурсів", — додала Гринчук.

Напередодні очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

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