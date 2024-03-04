Транзит газа в РФ: в Минэнерго озвучили "план Б"

Украина не будет продлевать контракт на транзит из РФ.

Украина не планирует договариваться с РФ о транзите российского газа по отечественной газотранспортной системе для его поставок в Европу.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, в случае полного прекращения поставок голубого топлива из РФ в Евросоюз у Киева есть "план Б".

"Мы не будем продлевать контракт на транзит. Если в Европе к нам обратятся, чтобы предоставить эти услуги, тогда это будет. Но пока наши партнеры к нам официально не обращались. У них и внутри ЕС проходят дискуссии по этому вопросу. Думаю, ближе к середине весны ситуация будет ясна", — рассказала Гринчук.

В частности, на прошедшей в Париже недавней встрече министров энергетики многие страны заверили, что они за эти два года чрезвычайно сократили зависимость от российского газа.

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"Даже такие страны, для которых, казалось бы, этот процесс вообще будет долгим", - отметила она.

Речь идет о Австрии и Италии.

Кроме того, Еврокомиссия сейчас активно ищет другие пути поставок газа или уменьшения потребления.

"Они действительно за два года просто на огромный процент уменьшили как потребление российского газа, так и вообще потребление голубого топлива у себя, используя новые технологии и новые ресурсы. А также продолжают над этим работать, чтобы до 2027 года Европа вообще была независимой от любого каких поставок российских энергоресурсов", — добавила Гринчук.

Накануне глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

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