Украина впервые прошла зиму на собственном газе – "Нафтогаз"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

Об этом Чернышев в пятницу, 1 марта, написал в Facebook.

"Историческое событие. 10 лет назад в это никто бы не поверил. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить. Но мы это сделали и планируем поддерживать тенденцию энергонезависимости Украины и дальше", – говорится в сообщении.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ключевым приоритетом Украины является сведение к нулю импорта и покрытие собственных потребностей газа.

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