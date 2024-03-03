Міністр енергетики розповів, чи підвищать тарифи на світло

Стало відомо, коли їх можуть переглянути.

Зараз тарифи на світло не будуть підвищувати.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко під час телемарафону.

"Наразі ми не розглядаємо це питання... Ми пройдемо сезон... Є юридичний інструмент, є відповідне рішення, воно діє до 1-го травня", - зауважив він.

При цьому він зазначив, що не значить, що з 1-го травня 2024 року тариф обов’язково буде переглянуто.

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Напередодні стало відомо, що вартість низки житлово-комунальних послуг в Україні перераховуватимуть за новим механізмом. Що зміниться - читайте у новині.

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