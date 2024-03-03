У Росії неспокійно: тривають бої в одному з регіонів

Силовики Інгушетії вже кілька годин ведуть бій із невідомими, які засіли на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє Mash у соціальних мережах.

У місті Карабулак запровадили режим контртерористичної операції.

Перестрілка розпочалася ще о 19:30 2 березня 2024 року. За цей час вдалося встановити, що зловмисників шестеро. Попередньо двох ліквідували.

"Мешканців просять зберігати спокій та не втручатися у дії правоохоронців. За однією з версій, терористи готували серію терактів у регіоні у людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного із покинутих дачних будинків на південній околиці міста", - йдеться у повідомленні.

Станом на 03:56 3 березня спецоперація в Карабулаку все ще тривала, було чути звуки стрілянини та вибухів. На місці інциденту розпочали роботу представники ФСБ.

Нагадаємо, що раніше у російській Інгушетії невідомі обстріляли поліцейський пост.

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