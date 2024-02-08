Українці по-новому платитимуть за комуналку: що змінилося

Вартість низки житлово-комунальних послуг в Україні перераховуватимуть за новим механізмом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його даними, для перерахунку буде створено чіткий алгоритм за принципом "плати за те, що отримав".

Його застосовуватимуть для перерахунку наступних комунальних послуг:

теплова енергія

гаряча вода

централізоване водопостачання та водовідведення;

вивезення сміття

"Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними і відповідали заявленим стандартам. Люди повинні бачити, що вони платять за реально надані послуги", — сказав прем'єр.

Зокрема, перерахунок житлово-комунальних послуг відбуватиметься:

за ненадання комунальних послуг

за надання послуг не в повному обсязі

за надання послуг неналежної якості

Порядок визначатиме механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води і вивезення відходів. Йдеться про кількісні та якісні характеристики надання житлово-комунальних послуг. Їх враховуватимуть для перерахунку вартості.

Нагадаємо, українцям повертають гроші за одну з комунальних послуг: як це зробити - читайте у новині.

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