Окупанти обстрілюють Херсон: у місті гримлять вибухи 

Росіяни почали обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює прибережні зони з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

Нагадаємо, 5 лютого під час ворожої атаки по Херсону в автівці згоріли чоловіки.

9 лютого неподалік Берислава внаслідок атаки російськими військами з дрона по автомобілю загинули дві жінки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові атаки окупантів на Херсон! Ворожі снаряди влучили у середмісті – є загиблі та поранені!

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