Оккупанты обстреливают Херсон: в городе гремят взрывы

Власть обратилась к горожанам.
Россияне начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает прибрежные зоны с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите к более безопасным местам!" – написал он.
Напомним, 5 февраля во время вражеской атаки по Херсону в машине сгорели мужчины.
9 февраля недалеко от Берислава в результате атаки российскими войсками из дрона по автомобилю погибли две женщины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки кафиров на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!
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