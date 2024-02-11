Оккупанты обстреливают Херсон: в городе гремят взрывы

Россияне начали обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает прибрежные зоны с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите к более безопасным местам!" – написал он.

Напомним, 5 февраля во время вражеской атаки по Херсону в машине сгорели мужчины.

9 февраля недалеко от Берислава в результате атаки российскими войсками из дрона по автомобилю погибли две женщины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки кафиров на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

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