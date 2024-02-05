Обстрел собора в Херсоне: власти показали последствия коварной атаки

Россияне обстреляли собор в центре Херсона. Религиозное сооружение потерпело разрушения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в Телеграмм, опубликовав видео.

В соборе поврежден фасад, окна и входная дверь. Пострадавших нет.

Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, в течение 4 февраля 2024 года российские войска 36 раз обстреляли Херсонскую область, выпустили 132 снаряда из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и беспилотников.

Снаряды попали в музей в Херсоне и жилые кварталы. Один человек ранен.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 4 февраля 2024 года на Херсонском направлении российские военные из артиллерии и минометов обстреляли четыре населенных пункта. В частности, Токаревку, Дарьевку, Днепровское и Херсон. Из реактивных систем залпового огня атаковали Тягинку, Ивановку и Крынки.

Россияне ударили по собору в Херсоне

Читайте также: