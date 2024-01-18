Россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы

Взрывы слышны в центральной части города.
В Херсоне раздаются взрывы. Российские захватчики обстреливают город с территории временно оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"Враг возобновил обстрелы! Армия РФ атакует Херсон с временно оккупированного левого берега. Взрывы слышны в центральной части города. Не находитесь на открытом пространстве. Берегите себя!" – написал он.
Напомним, на Херсонском направлении российские войска в течение суток из артиллерии обстреляли Херсон, Антоновку, Днепровское и Тягинку.
Читайте также: