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Россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы

Россияне обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы

Последствия вражеского обстрела / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Взрывы слышны в центральной части города.

В Херсоне раздаются взрывы. Российские захватчики обстреливают город с территории временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Враг возобновил обстрелы! Армия РФ атакует Херсон с временно оккупированного левого берега. Взрывы слышны в центральной части города. Не находитесь на открытом пространстве. Берегите себя!" – написал он.

Напомним, на Херсонском направлении российские войска в течение суток из артиллерии обстреляли Херсон, Антоновку, Днепровское и Тягинку.

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