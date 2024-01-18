Иордания нанесла авиаудары по Сирии – Reuters: есть погибшие

Сообщается о гибели мужчин, женщин и детей.

Армия Иордании нанесла авиаудары по южной части Сирии, в результате которых погибли 10 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ и наблюдателей, отслеживающих конфликт.

Армейская авиация Иордании нанесла удары по двум домам в городе Арман в южной провинции Сувейда. Атаки привели к гибели людей.

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Под атаку также попал жилой квартал Арман на юго-востоке провинции вблизи границы с Иорданией.

В результате авиаударов погибли 10 мирных жителей – двое детей, пятеро женщин и трое мужчин.

Власти Иордании пока не комментировали ситуацию.

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Противостояние Иордании и проиранских боевиков в Сирии

Заметим, что иорданская армия активизировала рейды против наркоторговцев после столкновения в декабре 2023 года с проиранскими боевиками, перевозившими крупные партии наркотиков, оружие и взрывчатку через границу с Сирией.

Иордания и ее союзники на Западе обвиняют в всплеске контрабанды поддерживаемую Ираном "Хезболла", которая базируется в Ливане, и другие проиранские группировки, контролирующие большую часть юга Сирии. Иран и "Хезболла" эти обвинения отвергают.

Добавим, что Сирия стала главным местом для многомиллиардной торговли наркотиками, а Иордания является важным транзитным маршрутом в богатые нефтью страны Персидского залива, США и Западной Европы.

Напомним, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал баллистическими ракетами цели вблизи столицы иракского Курдистана, в Сирии, а также обстрелял Пакистан.

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