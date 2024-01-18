Йорданія завдала авіаударів по Сирії – Reuters: є загиблі

Повідомляється про загибель чоловіків, жінок та дітей.

Армія Йорданії завдала авіаударів по південній частині Сирії, внаслідок яких загинули 10 людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на сирійські ЗМІ та спостерігачів, які відстежують конфлікт.

Армійська авіація Йорданії завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда. Атаки призвели до загибелі людей.

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Під атаку також потрапив житловий квартал Арман на південному сході провінції, що поблизу кордону з Йорданією.

Внаслідок авіаударів загинули 10 мирних жителів – двоє дітей, п'ятеро жінок і троє чоловіків.

Влада Йорданії поки що не коментувала ситуацію.

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Протистояння Йорданії та проіранських бойовиків у Сирії

Зауважимо, що йорданська армія активізувала рейди проти наркоторговців після зіткнення у грудні 2023 року з проіранськими бойовиками, які перевозили великі партії наркотиків, зброю та вибухівку через кордон із Сирією.

Йорданія та її союзники на Заході звинувачують у сплеску контрабанди підтримувану Іраном "Хезболлу", яка базується в Лівані, та інші проіранські угрупування, які контролюють велику частину півдня Сирії. Іран і "Хезболла" ці звинувачення відкидають.

Додамо, що Сирія стала головним місцем для багатомільярдної торгівлі наркотиками, а Йорданія є важливим транзитним маршрутом до багатих на нафту країн Перської затоки, США та Західної Європи.

Нагадаємо, напередодні Корпус вартових ісламської революції Ірану атакував балістичними ракетами цілі поблизу столиці іракського Курдистану, у Сирії, а також обстріляв Пакистан.

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