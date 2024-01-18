Ситуація загострюється: Пакистан завдав ударів по Ірану

Пакистан завдав ударів по бойовиках в Ірані. Це сталося за два дні після того, як Іран вдарив по Пакистану ракетами й безпілотниками.

Про це пише Reuters.

Іранські ЗМІ повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції Сістан-Белуджистан, що межує з Пакистаном. Також повідомляється, що внаслідок удару загинули троє жінок і четверо дітей.

Водночас Пакистан заявив, що повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану. Єдиною метою сьогоднішнього вчинку було досягнення "власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є першочерговими і не можуть бути поставлені під загрозу".

"Кілька терористів були вбиті під час операції на основі розвідувальних даних", — йдеться в заяві Пакистану, описуючи військову операцію як серію високоскоординованих і точних військових ударів по схованках терористів.

Джерело в пакистанській розвідці повідомило Reuters, що удари завдали військові літаки.

"Наші війська завдали ударів по білуджських бойовиках в Ірані", — заявив представник розвідки в Ісламабаді, столиці Пакистану.

"Бойовики, на які спрямовані дії, належать до BLF", — додав він, маючи на увазі Фронт звільнення Белуджистану, який прагне незалежності пакистанської провінції Белуджистан.

Нагадаємо, у ніч проти 16 січня "Корпус вартових ісламської революції Ірану" атакував балістичними ракетами та дронами по штабах сунітського угруповання в Пакистані.

Пакистан відкликав свого посла з Тегерану після іранського ракетного удару. Пакистан залишив за собою право на удар у відповідь.

Довідка:

"Джейш аль-Адль", або "Армія справедливості" — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає "Джейш аль-Адль" терористичною організацією. Минулого місяця організація взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.

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