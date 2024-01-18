Ситуация накаляется: Пакистан нанес удары по Ирану

Пакистан нанес удары по боевикам в Иране. Это произошло через два дня после того, как Иран ударил по Пакистану ракетами и беспилотниками.

Об этом пишет Reuters.

Иранские СМИ сообщили, что несколько ракет попали в деревню в провинции Систан-Белуджистан, граничащую с Пакистаном. Также сообщается, что в результате удара погибли три женщины и четверо детей.

В то же время Пакистан заявил, что полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. Единственной целью сегодняшнего поступка было достижение "собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые первоочередны и не могут быть поставлены под угрозу".

"Несколько террористов были убиты во время операции на основе разведывательных данных", — говорится в заявлении Пакистана, описывая военную операцию как серию высокоскоординированных и точных военных ударов по тайникам террористов.

Источник в пакистанской разведке сообщил Reuters, что удары нанесли военные самолеты.

"Наши войска нанесли удары по билуджским боевикам в Иране", — заявил представитель разведки в Исламабаде, столице Пакистана.

"Боевики, на которые направлены действия, принадлежат к BLF", — добавил он, имея в виду Фронт освобождения Белуджистана, стремящегося к независимости пакистанской провинции Белуджистан.

Напомним, в ночь на 16 января "Корпус стражей исламской революции Ирана" атаковал баллистическими ракетами и дронами по штабам суннитской группировки в Пакистане.

Пакистан отозвал своего посла из Тегерана после иранского ракетного удара. Пакистан оставил за собой право на ответный удар.

Справка:

"Джейш аль-Адль", или "Армия справедливости" — это суннитская боевая группировка. Тегеран считает "Джейш аль-Адль" террористической организацией. В прошлом месяце организация взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, там погибли по меньшей мере 11 полицейских. Это один из самых бедных регионов Ирана, населенный в основном суннитами белуджи — меньшинством в шиитском Иране. Группировка называет своей целью лучшие условия жизни для белуджи в Иране.

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