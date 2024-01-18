В четверг, 18 января, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех регионах – ракетная опасность.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на утро 18 января 2024 года.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Украину беспилотниками. оккупанты запустили 33 дрона. Силы ПВО сбили 22 БПЛА в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Читайте также: