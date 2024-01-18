Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти четверга, 18 січня, в Хмельницькій області лунали вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.ППО.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні чиновника.

За попередньою інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

На Хмельниччині сирени лунали понад годину: від 00:09 до 01:21. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА.

Нагадаємо, зранку 18 січня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У всіх регіонах - ракетна небезпека. Існує загроза "Кинджалів".

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