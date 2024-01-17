У Кривому Розі стався вибух

У середу, 17 січня, у ​​​Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух. В регіоні о 10:16 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про загрозу: "Ракета на Кривий Ріг".

Нагадаємо, близько 10:30 по всій Україні була масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Моздок".

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