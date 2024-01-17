У Кривому Розі стався вибух

В регіоні лунають сирени.
У середу, 17 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух. В регіоні о 10:16 було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили попереджали про загрозу: "Ракета на Кривий Ріг".
Нагадаємо, близько 10:30 по всій Україні була масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Моздок".