Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Кривом Роге произошел взрыв

В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв. / Фото: Associated Press

В регионе раздаются сирены.

В среду, 17 января, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. В регионе в 10:16 была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали об угрозе: "Ракета на Кривой Рог".

Напомним, около 10.30 по всей Украине была масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация