В Кривом Роге произошел взрыв

В среду, 17 января, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв. В регионе в 10:16 была объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали об угрозе: "Ракета на Кривой Рог".

Напомним, около 10.30 по всей Украине была масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

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