В четвер, 18 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У всіх регіонах - ракетна небезпека.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на ранок 18 січня 2024-го.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Україну безпілотниками. Окупанти запустили 33 дрони. Сили ППО збили 22 БпЛА у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

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