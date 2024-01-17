Атака дронів на Одесу: без опалення залишилися понад пів сотні будинків

Вночі проти 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками Shahed. Внаслідок удару пошкоджена тепломережа. Наразі без опалення залишилися 58 будинків.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт - доба", - повідомив голова ОВА.

За його словами, всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого внаслідок нічної атаки будинку. Крім того, один постраждалий чоловік перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує. Дві жінки лікуються вдома.

Вночі проти 17 січня РФ атакувала дронами Одесу. У результаті обстрілу є руйнування та постраждалі. В результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.

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