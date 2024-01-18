Компенсація за знищене житло: влада змінила правила

Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

Компенсація, яку держава виплачує українцям за пошкоджене і знищене під час війни житло, виплачуватиметься за новими правилами.

Кабмін запровадив низку обмежень, йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Так, діятиме обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:

не більше 150 квадратних метрів для квартири;

не більше 200 квадратних метрів для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна з'являтиметься інформація про площу об'єкта зруйнованого майна, яка перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

"Надалі площу, на яку не нараховували компенсацію, використають для подачі заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", — ідеться в документі.

Нагадаємо: від 10 травня 2023 року в Україні запрацювала програма "єВідновлення", в межах якої українці зможуть отримати грошову компенсацію на ремонт помешкання, яке постраждало під час повномасштабного вторгнення РФ.

"єВідновлення" передбачає надання громадянам до 200 тисяч грн на відновлення житла. Кошти можна використати на ремонт. Понад 1400 сімей ці кошти вже отримали.

Читайте також: