В Україні різко здорожчав популярний фрукт: яка ціна наразі

В українському сільському господарстві ціни на яблука активно зростають, приносячи садівникам великі доходи.

За даними EastFruit, сьогодні якісне українське яблуко коштує від 14 до 22 гривень за кілограм.

Цей показник на 30% вище, ніж ціни наприкінці першого тижня січня поточного року, повідомляють аналітики.

Таке раптове зростання цін пов'язане з підвищеною активністю торговельно-закупівельної діяльності у сегменті фруктів. Аналітики зазначають, що якщо ще минулого тижня попит на яблука був невисоким, то тепер покупці всіх категорій виявляють підвищений інтерес до них.

За словами виробників, такий сплеск неминуче вплинув на рівень цін. Цікаво, що ціни на яблука цього сезону встановили нові рекорди в порівнянні з попередніми п'ятьма сезонами.

Незважаючи на зростання цін, українські яблука залишаються одними з найдоступніших фруктів. Однак цей факт не виключає можливості подальшого зростання вартості на українському ринку.

Раніше стало відомо, що від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Як повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, на українському ринку вже здорожчали:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%)

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%)

морква — до 15 гривень (+6%)

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%)

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%), Ціни на виноград підскочать до 205 гривень за кілограм (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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