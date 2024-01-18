Бої за Авдіївку: у ЗСУ назвали мету окупантів

Російські окупанти хочуть перерізати дороги й оточити Авдіївку на Донеччині. Тим часом українські Збройні сили відстоюють свої позиції на Авдіївському напрямку.

Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Еспресо".

За його словами, на Авдіївському напрямку найскладніша ситуація на півночі та південному заході.

"Цілі в них залишаються ті самі - перерізати дороги, оточити Авдіївку і відзвітувати своєму "фюреру" про те, що "ми типу взяли" Авдіївку і все у нас добре. Проте Сили оборони тримають, наші підрозділи всі на місцях, позиції - наші. Хай там як тяжко не було, включаючи погодні умови. Всі підрозділи виконують свої бойові задачі", - пояснив військовий.

Він наголошує, що окупанти роблять марні спроби атакувати позиції Сил оборони. Техніки загарбники практично не використовують.

Цехоцький розповів, що в зоні "промки" українські війська знищують російських окупантів. Адже цей район від 2014-го добре укріплений та прострілюється.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Він зазначив, що російські штурми та атаки, які продовжуються, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

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