Бои за Авдеевку: в ВСУ назвали цель оккупантов

Российские оккупанты хотят перерезать дороги и окружить Авдеевку в Донецкой области. Тем временем, украинские Вооруженные силы отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении.

Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Эспрессо".

По его словам, на Авдеевском направлении самая сложная ситуация на севере и юго-западе.

"Цели у них остаются те же — перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться своему "фюреру" о том, что "мы типа взяли" Авдеевку и все у нас хорошо. Однако Силы обороны держат, наши подразделения все на местах, позиции — наши. Как бы там ни было, включая погодные условия. Все подразделения выполняют свои боевые задачи", — пояснил военный.

Он отмечает, что оккупанты предпринимают напрасные попытки атаковать позиции Сил обороны. Техники захватчики практически не используются.

Цехоцкий рассказал, что в зоне "промки" украинские войска уничтожают российских оккупантов. Ведь этот район с 2014 хорошо укреплен и простреливается.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки. Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками преуспеть в других местах.

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