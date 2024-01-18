В Украине резко подорожал популярный фрукт: какая цена сейчас

В украинском сельском хозяйстве цены на яблоки активно растут, принося садоводам большие доходы.

По данным EastFruit, сегодня качественное украинское яблоко стоит от 14 до 22 гривен за килограмм.

Этот показатель на 30% выше, чем в конце первой недели января текущего года, сообщают аналитики.

Такой внезапный рост цен связан с повышенной активностью торгово-закупочной деятельности в сегменте фруктов. Аналитики отмечают, что если на прошлой неделе спрос на яблоки был невысоким, то теперь покупатели всех категорий проявляют повышенный интерес к ним.

По словам производителей, такой всплеск неизбежно повлиял на уровень цен. Интересно, что цены на яблоки в этом сезоне установили новые рекорды по сравнению с предыдущими пятью сезонами.

Несмотря на рост цен, украинские яблоки остаются одними из самых доступных фруктов. Однако этот факт не исключает возможность дальнейшего роста стоимости на украинском рынке.

Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)

морковь — до 15 гривен (+6%)

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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