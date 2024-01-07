В Украине подорожают овощи и фрукты: когда и насколько

В Украине уже в январе изменятся цены на основные овощи и фрукты. Прогнозируется незначительное удорожание этого месяца.

Об этом сообщила Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" в комментарии "24 канала".

Стоимость овощей может измениться следующим образом:

капуста белокочанная – до 15 грн/кг (+6%)

свекла – до 15,50 грн (+4%)

морковь – до 15 грн (+6%)

картофель – до 22,50 грн (+1,5%)

Цена на репчатый лук может вырасти больше из-за высокого спроса на нее и ограниченности качественного предложения – до 18 грн/кг (+8%).

Цены на фрукты

цены на яблоки могут вырасти до 19 грн за килограмм (+9%)

на виноград – до 205 грн за кило (+3%)

на апельсины до 80 гривен за килограмм

на лимоны – до 72 гривен

на бананы – до 62 гривен

мандарины – до 65 гривен

Ранее в Министерстве экономики сообщили, что цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, чем в 2023 году. В то же время, инфляция в стране останется на низком уровне, несмотря на военные риски.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основныепродукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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