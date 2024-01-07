В Украине подорожают овощи и фрукты: когда и насколько

Цены поползут вверх.
В Украине уже в январе изменятся цены на основные овощи и фрукты. Прогнозируется незначительное удорожание этого месяца.
Об этом сообщила Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" в комментарии "24 канала".
Стоимость овощей может измениться следующим образом:
- капуста белокочанная – до 15 грн/кг (+6%)
- свекла – до 15,50 грн (+4%)
- морковь – до 15 грн (+6%)
- картофель – до 22,50 грн (+1,5%)
Цена на репчатый лук может вырасти больше из-за высокого спроса на нее и ограниченности качественного предложения – до 18 грн/кг (+8%).
Цены на фрукты
- цены на яблоки могут вырасти до 19 грн за килограмм (+9%)
- на виноград – до 205 грн за кило (+3%)
- на апельсины до 80 гривен за килограмм
- на лимоны – до 72 гривен
- на бананы – до 62 гривен
- мандарины – до 65 гривен
Ранее в Министерстве экономики сообщили, что цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, чем в 2023 году. В то же время, инфляция в стране останется на низком уровне, несмотря на военные риски.
В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основныепродукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.
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