В Україні здорожчають овочі та фрукти: коли та наскільки

Ціни поповзуть догори.
В Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти. Прогнозується незначне здорожчання цього місяця.
Про це повідомила Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" в коментарі "24 каналу".
Вартість овочів може змінитися таким чином:
- капуста білокачанна – до 15 грн/кг (+6%)
- буряк – до 15,50 грн (+4%)
- морква – до 15 грн (+6%)
- картопля – до 22,50 грн (+1,5%)
Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 грн/кг (+8%).
Ціни на фрукти
- ціни на яблука можуть зрости до 19 грн за кілограм (+9%)
- на виноград – до 205 грн за кіло (+3%)
- на апельсини очікуються до 80 гривень за кілограм
- на лимони – до 72 гривень
- на банани – до 62 гривень
- мандарини – до 65 гривень
Раніше в Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. Водночас інфляція в країні залишиться на низькому рівні, попри воєнні ризики.
У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.
Читайте також: