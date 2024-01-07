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В Україні здорожчають овочі та фрукти: коли та наскільки

В Україні здорожчають овочі та фрукти: коли та наскільки

Ціни зростуть / Фото: Associated Press

Ціни поповзуть догори.

В Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти. Прогнозується незначне здорожчання цього місяця.

Про це повідомила Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" в коментарі "24 каналу". 

Вартість овочів може змінитися таким чином:

  • капуста білокачанна – до 15 грн/кг (+6%)
  • буряк – до 15,50 грн (+4%)
  • морква – до 15 грн (+6%)
  • картопля – до 22,50 грн (+1,5%)

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 грн/кг (+8%).

Ціни на фрукти

  • ціни на яблука можуть зрости до 19 грн за кілограм (+9%)
  • на виноград – до 205 грн за кіло (+3%)
  • на апельсини очікуються до 80 гривень за кілограм
  • на лимони – до 72 гривень
  • на банани – до 62 гривень
  • мандарини – до 65 гривень

Раніше в Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. Водночас інфляція в країні залишиться на низькому рівні, попри воєнні ризики. 

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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