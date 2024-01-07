В Україні здорожчають овочі та фрукти: коли та наскільки

В Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти. Прогнозується незначне здорожчання цього місяця.

Про це повідомила Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" в коментарі "24 каналу".

Вартість овочів може змінитися таким чином:

капуста білокачанна – до 15 грн/кг (+6%)

буряк – до 15,50 грн (+4%)

морква – до 15 грн (+6%)

картопля – до 22,50 грн (+1,5%)

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 грн/кг (+8%).

Ціни на фрукти

ціни на яблука можуть зрости до 19 грн за кілограм (+9%)

на виноград – до 205 грн за кіло (+3%)

на апельсини очікуються до 80 гривень за кілограм

на лимони – до 72 гривень

на банани – до 62 гривень

мандарини – до 65 гривень

Раніше в Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. Водночас інфляція в країні залишиться на низькому рівні, попри воєнні ризики.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

Читайте також: