Що буде з економікою 2024 року: до чого готуватися українцям

Ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. Водночас інфляція в країні залишиться на низькому рівні, попри воєнні ризики.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

"На початку наступного року в разі відсутності форс-мажору можна очікувати подовження тренду невисокої інфляції, хоча, напевно, загаолом вона перевищить показник попереднього року", — йдеться в огляді.

Як зазначили у відомстві, у листопаді 2023 року споживча інфляція сповільнилася до 0,5% за місяць, у річному розрахунку — до 5,1%. Це досить низькі показники як для країни, що перебуває в стані війни.

"Такий тренд сформувався завдяки стабільній загалом пропозиції товарів і послуг, яка наразі органічно поєднується з поточними тенденціями поступового зростання попиту в економіці, пов'язаними із загальним процесом відновлення", — зазначили у відомстві.

Водночас війна продовжує гальмувати економічні процеси. Зокрема, в Україні зберігається дефіцит робочої сили, відбуваються масштабні міграційні потоки, а багато виробничих потужностей було зруйновано під час бойових дій. До того ж на тлі високих безпекових ризиків і посилення невизначеності, зокрема щодо фінансування 2024 року, створюються умови для зростання волатильності цін і в підсумку — прискорення інфляційних процесів в Україні.

Раніше стало відомо, що сукупний державний борг України в листопаді 2023 року зріс на 4,48 мільярда доларів. Сума боргу зросла до рекордної позначки 140,82 мільярда доларів.

Читайте також: