Ймовірний дефолт: Fitch залишило рейтинг України на рівні СС

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні CC.

"Підтвердження РДЕ України в іноземній валюті на рівні CC відображає очікування Fitch щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року", — заявили в агенції.

2025 року обслуговування зовнішнього суверенного боргу зросте до $7,6 млрд, а великий дефіцит бюджету в середньостроковій перспективі збільшить і без того високий державний борг.

В агенції вважають, що влада України надасть перевагу єдиній комплексній реструктуризації боргу наступного року, але в разі збереження невизначеності з безпекою очікується проміжний крок у вигляді подальшого відтермінування платежів за єврооблігаціями.

Базовий сценарій Fitch передбачає, що війна з Росією закінчиться не раніше 2024 року. ВВП України зросте:

на 3,5% — цього року

на 4% — 2024 року

Дефіцит держбюджету 2023 року буде на рівні 17,3% ВВП. Аналітики Fitch також прогнозують, що інфляція знизиться до 14,5% до кінця року, а облікова ставка буде знижена до 20%. 2024 роцу рівень інфляції знизиться ще більше — до 12,7%.

Нагадаємо, Fitch Ratings понизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня С від ССС, що стало наслідком оголошеної урядом запланованої транзакції перенесення терміну погашення єврооблігацій.

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