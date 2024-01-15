Хуситы нанесли ракетный удар по морскому судну США

Хуситы 15 января нанесли ракетный удар по морскому судну Gibraltar Eagle, которое принадлежит и эксплуатируется США.

Об этом сообщило Центральное командование США.

Как отмечается, хуситы нанесли удар противокорабельной баллистической ракетой по морскому судну, которое шло под флагом Маршалловых Островов. Сам же контейнеровоз принадлежит и эксплуатируется США.

Обошлось без пострадавших и значительных повреждений. Корабль продолжил свой путь.

Ранее днем примерно в 14 часов (по времени Саны) Вооруженные силы США обнаружили противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную в сторону торговых судоходных путей на юге Красного моря. Ракета отказала в полете и упала в Йемене. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет”, - рассказали в Центральном командовании.

Напомним, что в Минобороны Британии озвучили детали ударов по хуситам в Йемене.

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