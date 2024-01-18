США нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене

Ракеты хуситов представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.
Соединенные Штаты нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленных американских чиновников.
Центральное командование США заявило, что ракеты хуситов представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.
"Эти ракеты на пусковых рельсах представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любое время, что побудило вооруженные силы США воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защищаться", — заявило Центральное командование .
Военные США отметили, что нанесенные удары вместе с другими действиями усугубят возможности хуситов продолжать безрассудные атаки на международное и коммерческое судоходство в Красном море.
Издание пишет, что нападения хуситов на корабли в регионе с ноября замедлили торговлю между Азией и Европой и обеспокоили международное сообщество.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.
Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.
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