США нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене

Ракеты хуситов представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Соединенные Штаты нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

Центральное командование США заявило, что ракеты хуситов представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

"Эти ракеты на пусковых рельсах представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любое время, что побудило вооруженные силы США воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защищаться", — заявило Центральное командование .

Военные США отметили, что нанесенные удары вместе с другими действиями усугубят возможности хуситов продолжать безрассудные атаки на международное и коммерческое судоходство в Красном море.

Издание пишет, что нападения хуситов на корабли в регионе с ноября замедлили торговлю между Азией и Европой и обеспокоили международное сообщество.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.

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