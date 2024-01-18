Астрологический прогноз на 18 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило, оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой над ними.

Символ дня: костер.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат (защищает от недобрых умыслов и негативной энергии), красный гранит (дает энергию, пробуждает творческие способности).

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: велика вероятность подхватить какой-нибудь вирус, поэтому места массового скопления людей надо посещать реже, а гулять на свежем воздухе и принимать витамины – чаще.

Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов, что придаст организму энергии.

Стрижка дня: стрижка окажется максимально удачной.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против ссор и споров с родственниками и соседями.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, как жить дальше: какую дорогу выбрать и в какую сторону идти.

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни – необходимо время от времени устраивать паузы для "производственной гимнастики".

Цитата дня: "Открытость людям – что-то вроде тока, включающего приязнь" (Амели Нотомб).

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