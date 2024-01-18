Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 18 января

Астрологический прогноз на 18 января

Костер - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило, оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой над ними. 

Символ дня: костер. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат (защищает от недобрых умыслов и негативной энергии), красный гранит (дает энергию, пробуждает творческие способности). 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить какой-нибудь вирус, поэтому места массового скопления людей надо посещать реже, а гулять на свежем воздухе и принимать витамины – чаще. 

Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов, что придаст организму энергии. 

Стрижка дня: стрижка окажется максимально удачной. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против ссор и споров с родственниками и соседями. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, как жить дальше: какую дорогу выбрать и в какую сторону идти. 

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни – необходимо время от времени устраивать паузы для "производственной гимнастики". 

Цитата дня: "Открытость людям – что-то вроде тока, включающего приязнь" (Амели Нотомб). 

Читайте также: 

В Винницком зоопарке появился кенгуру-альбинос!

В Винницком зоопарке появился кенгуру-альбинос!

Похожие темы:

Следующая публикация