Астрологічний прогноз на 18 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього дня, як правило, виявляються успішними, тому не варто зволікати з роботою над ними.

Символ дня: Багаття.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат (захищає від недобрих умислів та негативної енергії), червоний граніт (дає енергію, пробуджує творчі здібності).

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити якийсь вірус, тому місця масового скупчення людей треба відвідувати рідше, а гуляти на свіжому повітрі та приймати вітаміни – частіше.

Харчування дня: дієта чи голодування очистять організм від шлаків та токсинів, що додасть організму енергії.

Стрижка дня: стрижка виявиться максимально вдалою.

Магія та містика дня: можна читати змови проти сварок та суперечок із родичами та сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай підказують, як жити далі: яку дорогу вибрати і в який бік йти.

Табу дня: під забороною сидячий спосіб життя, необхідно час від часу влаштовувати паузи для «виробничої гімнастики».

Цитата дня: «Відкритість людям – щось на кшталт струму, що включає приязнь» (Амелі Нотомб).

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