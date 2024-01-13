Война против хуситов: начнется ли наземная операция в Йемене — эксперт

В большинстве соседних с Йеменом стран удары по хуситам не будут вызывать всеобщего возмущения.

Вооруженные силы США, Великобритании и их союзников будут продолжать наносить удары с воздуха по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене.

Такое мнение высказал заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, ничто не указывает на необходимость приступать к наземной операции.

“Уничтожение ракетных установок, уничтожение радаров, уничтожение мест базирования беспилотников – это возможно, как бы они их ни прятали. Хотя иранцы очень упорно рекомендовали рыть подземные бункеры", — отметил эксперт.

Сергей Данилов также отметил, что в большинстве соседних с Йеменом стран удары по хуситам не будут вызывать всеобщего возмущения.

"Хуситы – это военно-политическая сила внутри зейдитов. Зейдиты – это один из отломов шиитского ислама, а вокруг – суннитские страны... Поэтому не все сунниты будут солидарны с ними. Тем более, что часть суннитских государств соседних воевали именно с хуситами: "Саудовская Аравия, Объединенные Арабские эмираты. Эмиратские войска до сих пор там находятся, на юге Йемена", — пояснил он.

По мнению эксперта, единственная страна, в которой существует угроза общественных беспорядков – это Бахрейн.

“В Бахрейне большинство населения составляют шииты. И Бахрейн входит в коалицию, ведущую борьбу с хуситами. В Бахрейне уже начались протесты", — заметил эксперт.

Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания и их союзники в ночь на 12 января нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене. Они несколько месяцев блокировали судоходство в Красном море – от Суэцкого канала до Баб-эль-Мандебского и Аденского заливов.

ТСН.ua ранее рассказывал, почему эта атака началась, кто такие хуситы и зачем они блокируют море.

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