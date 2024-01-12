Сколько еще сможет воевать Россия: Буданов шокировал прогнозом

Кирилл Буданов назвал факторы, которые могут ускорить победу Украины, но отметил, что в одиночку справиться будет тяжело.

Такого Буданов еще не говорил. В откровенном интервью глава разведки заявил, сколько России еще сможет продержаться в войне с Украиной. Эти прогнозы вас шокируют. Обо всем этом подробнее – в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Новое заявление Буданова!

Лишаемся иллюзий. Россия имеет достаточно ресурсов и надеяться, что казна окупантов выдохнется – это просто бесполезные надежды. О том, что у эрэфии еще куча денег для убийства украинцев заявил и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde. То, что экономика России страдает – факт, но то, что это никак не влияет на их возможности – тоже факт, не срабатывают даже введенные западными партнерами ограничения.

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", – сказал глава ГУР.

В РФ крепкая экономика?

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Буданов также сделал акцент на том, что в РФ экономика оказалась сильной, а армия – слабой. Хотя раньше все считали с точностью наоборот. Также главный разведчик страны сделал акцент, что ощущается борьба дронов. Ведь их интенсивное применение, что с нашей, что с российской стороны, не дает возможности никому проводить наступательные операции, к тому же на это оказывают большое влияние и плотные минные поля.

"Интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. Еще один фактор – плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны. Мы знаем решение для беспилотников – это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей. Нет ничего неразрешимого, но во внимание нужно принимать все", – сказал Буданов.

Почему оккупанты начали массово бить по гражданским?

Дал оценку Буданов и интенсивным обстрелам по всей Украине. Напомним, что особенно тяжелыми были 29 декабря и 2 января, когда все наше государство россияне накрыли ракетами, фактически все удалось сбить, но обломки иногда падали и на жилые дома, а иногда и на предприятия. Особенно беспощадно рашисты бьют по Харькову, оттуда ежедневно приходит информация о новых баллистических ударах. Такой тяжелый декабрь и январь для Украины показался потому, что рашисты не имеют реальных военных успехов на фронте, поэтому они переключились на гражданских. По сути, все в стиле россиян.

"РФ хотелось поскорее объявить прошлый год победным и перейти к следующему", — отметил руководитель ГУР.

РФ воюет с НАТО?

Начальник ГУР МОУ также подчеркнул, что государство-агрессор ведет войну не только против Украины, но и против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда.

"Каждый день читаю российские доклады и отчеты, которые циркулируют по разным каналам. В каждом из них говорится об "ударах по базам НАТО", уточняется, что там было "50 поляков", "30 французов" и так далее. Они знают, что это неправда, но передают именно эту информацию. Более того, российские военнопленные рассказывали нам о своем удивлении, когда они не увидели здесь ни одного солдата НАТО. В их понимании, они пришли, чтобы вести войну против них, и Украина – это только первый этап", – отметил Буданов.

Заявление Буданова о ЧФ РФ и Крыме

Помимо этого, Буданов сделал заявления о Черноморском флоте РФ и Крыме. Возможно, не все замечают успехи украинских военных, но на самом деле рашистов в море уже сильно подбили.

"Северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны. Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам наспех пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии. В 2023 году произошли первые украинские высадки на территории временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – сказал главный разведчик страны.

Что поможет Украине выиграть войну?

Буданов назвал и факторы, которые могут ускорить украинскую победу, но самостоятельно справиться будет тяжело, от партнеров в первую очередь требуется систематичность и количество оказанной военной поддержки.

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики России, которые до сих пор оставались в стороне: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом. Нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях. Нас интересует все, включая старые системы, которые уже не используются. Вопрос количества – важен", – отметил Буданов.

Россияне могут навредить сами себе

А еще сыграть на руку Украине может сама россия. Их зачастую криворукие бойцы и не всегда качественное оружие, так называемого, собственного производства, могут сыграть злую игру с самим врагом.

"У российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты. Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества производимых россией боеприпасов. Речь идет не о купленные за рубежом снаряды, а именно о производимых их промышленностью. В то же время, отмечаем снижение их качества", – резюмировал Кирилл Буданов.

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Ранее Буданов объяснил, почему россияне промахиваются своими ракетами по целям.

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