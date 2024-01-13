Війна проти хуситів: чи розпочнеться наземна операція в Ємені — експерт

У більшості сусідніх з Єменом країн удари по хуситах не викликатимуть загального обурення.

Збройні сили США, Великої Британії та їхніх союзників продовжуватимуть завдавати ударів з повітря по підтримуваних Іраном хуситах у Ємені.

Таку думку висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ніщо не вказує на необхідність розпочинати наземну операцію.

“Знищення ракетних установок, знищення радарів, знищення місць базування беспілотників - це можливо, як би вони їх не ховали. Хоча іранці дуже наполегливо рекомендували рити підземні бункери", - зазначив експерт.

Сергій Данилов також зауважив, що в більшості сусідніх з Єменом країн удари по хуситах не викликатимуть загального обурення.

"Хусити – це військово-політична сила всередині зейдитів. Зейдити – це один з відламів шиїтського ісламу, а навколо - сунітські країни... Тому не всі суніти будуть солідарними з ними. Тим більше, що частина сунітських держав сусідніх воювали саме з хуситами: Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські емірати. Еміратські війська досі там знаходяться, на півдні Ємену”, - пояснив він.

На думку експерта, єдина країна, в якій існує загроза громадських заворушень – це Бахрейн.

“У Бахрейні більшість населення складають шиїти. І Бахрейн входить в коаліцію, яка веде боротьбу з хуситами. У Бахрейні вже почалися протести", - зауважив експерт.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Велика Британія та їхні союзники в ніч проти 12 січня завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах бойовиків–хуситів у Ємені. Вони кілька місяців блокували судноплавство в Червоному морі – від Суецького каналу до Баб-ель-Мандебської й Аденської заток.

ТСН.ua раніше розповідав, чому ця атака почалася, хто такі хусити та навіщо вони блокують море.

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