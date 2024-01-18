Росіяни обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи

У Херсоні лунають вибухи. Російські загарбники обстрілюють місто з території тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Ворог поновив обстріли! Армія РФ атакує Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи чути у центральній частині міста. Не перебувайте на відкритому просторі. Бережіть себе!" - написав він.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку, Дніпровське та Тягинку.

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