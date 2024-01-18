Х-101 стали досконалішими: ГУР про модернізацію російських ракет

Агресорка Росія вдосконалила крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, якими ворог атакує Україну. Нинішні повітряні цілі відрізняються від тих, що були 2022-го.

Про це повідомив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни досить швидко навчаються, а Україна не переходитиме до "глухої оборони".

"Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", - сказав розвідник.

Представник розвідки наголошує, що Україна має розвивати протиповітряну оборону та захищати військово-промисловий комплекс.

"Щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальні заходи для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", - наголошує Скібіцький.

Як повідомлялося, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки та які ракети Росія виробляє на місяць. Станом на січень 2024 року країна-агресорка виробляє близько 115-130 стратегічних ракет і 100-115 ракет оперативно-тактичного класу.

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