Х-101 стали более совершенными: ГУР о модернизации российских ракет

Россия усовершенствовала крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которыми враг атакует Украину. Нынешние воздушные цели отличаются от 2022-го.

Об этом сообщил заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне достаточно быстро учатся, а Украина не будет переходить в "глухую оборону".

"Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и тому подобное", — сказал разведчик.

Представитель разведки отмечает, что Украина должна развивать противовоздушную оборону и защищать военно-промышленный комплекс.

"Чтобы он давал продукцию, и мы должны принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 нам это показал", — отмечает Скибицкий.

Как сообщалось, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько и какие ракеты Россия производит в месяц. По состоянию на январь 2024 г. страна-агрессорка производит около 115-130 стратегических ракет и 100-115 ракет оперативно-тактического класса.

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