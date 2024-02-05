Обстріл собору в Херсоні: влада показала наслідки підступної атаки

Росіяни обстріляли собор у центрі Херсоні. Релігійна споруда зазнала руйнувань.

Про це повідомили у Херсонській ОВА у Телеграмі, опублікувавши відео.

У соборі пошкоджено фасад, вікна та вхідні двері. Постраждалих немає.

Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, упродовж 4 лютого 2024 року російські війська 36 разів обстріляли Херсонську область, випустили 132 снаряди з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та безпілотників.

Снаряди влучили у музей в Херсоні та житлові квартали. Одна людина поранена.

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби 4 лютого 2024 року на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли чотири населені пункти. Зокрема, Токарівку, Дар’ївку, Дніпровське та Херсон. З реактивних систем залпового вогню атакували Тягинку, Іванівку та Кринки.

Росіяни вгатили по собору у Херсоні

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