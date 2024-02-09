Російські окупанти обстріляли Херсонщину: знову загинули люди

Упродовж доби, 8 лютого 2024 року, окупанти 82 рази обстріляли Херсонську область, випустили 342 снаряди з різного виду озброєння.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Для обстрілів Херсонщини війська РФ використали артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, безпілотники та авіацію.

"Поцілили по медичній установі та об'єкту критичної інфраструктури в Херсонському районі. Дві людини загинули, одна — поранена", — зазначив він.

Нагадаємо, 5 лютого окупанти з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Загинули четверо осіб.

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