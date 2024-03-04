У Франції оприлюднили список наданої Україні військової допомоги

У переліку з 50 пунктів згадані, зокрема, 30 артилерійських установок Caesar.

У Франції Міністерство оборони оприлюднило список військової допомоги, яку відправило Україні від початку повномасштабної війни.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Франції.

Загалом Франція поставила до України військового обладнання на загальну суму 2,615 млрд євро. До них додається 1,2 млрд євро, пожертвуваних Європейському фонду миру (EFF), тобто підтримка понад 3,8 млрд євро від 24 лютого 2022 року по грудень.

"Ці фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями щодо навчання, оскільки майже 10 000 українських військових вже пройшли та пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції", - мовиться у повідомленні.

Перелік обладнання, яке Франція надала Україні

Індивідуальне обладнання:

Шоломи: 6200

Бронежилети: 6500

Одяг NRBC: 1100

Ефекти польоту: 100

GPS: 200

Ефекти холодної погоди: 3100

Аптечки першої допомоги: 3700 шт

Ліофілізована плазма (PLYO): 300

Оптичні системи:

Біноклі нічного бачення: 445

Протитанкові системи

Система залпового вогню АТ4: 1002

Міланська система:

Ракети Мілан: конфіденційні дані

Артилерія:

Гармати TRF1:6

Гармати Цезаря: 30

LRU: 4

120-мм міномети: 10

Оборона земля-повітря:

Гримуча Змія НГ: 2

Ракети Crotale: конфіденційні дані

РЛС СМ200: 1

Містраль: 6

Ракети Містраль: конфіденційні дані

Samp/T: 1

Ракети Aster: конфіденційні дані

Бронемашини:

AMX10 RC: 38

Озброєний VAB та медичний VAB: 250

Транспортні засоби

MTB P4: 120

Вантажівки GBC 180: 6

Морські транспортні засоби:

Зодіаки Futura: 30

Палива

Паливні баки (10 000 TRM) ACH: 10

Нафтопродукти: 150 т

Реактивне паливо (в м3): 30 000 м3

Боєприпаси

Набої малого калібру (9 мм, 5,56 мм тощо): 1,1 млн.

Гранати: 10 500

патрони 12,7 мм: 1,74 млн

105 мм AMX10 RC: 9000

155 мм Цезар і TRF1: 30 000

Ракети "повітря-земля":

Шкіра голови: конфіденційні дані

Системи передавання:

Частотні сканери: 100

Іридієві станції: 30

Безпілотники / ЛАД

Детектори дронів: 10

БПЛА-розвідники: 160

Електропідтримка:

Групи 300 кВА: 2

Петарди: 38 тис

Детонатори: 17 тис

Пірообладнання: 43 тис

Протитанкові міни: 3600

Зброя малого калібру:

Кулемет калібру 7,62 мм: 55

12,7-мм кулемет: 560 шт

Фамас: 1000

Снайперська гвинтівка: 20.

У переліку з 50 пунктів згадані, зокрема, 30 артилерійських установок Caesar, шість ПЗРК Mistral, 160 розвідувальних дронів. Водночас кількість переданих ракет Crotale, Aster і SCALP не уточнюється.

Зазначимо, що 16 лютого Україна і Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Після цього Франція оголосила про надання Україні трьох мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем.

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