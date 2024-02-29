Коли Палата представників повернеться до питання допомоги Україні: спікер Джонсон дав відповідь

Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемося до цього, щойно уряд отримає фінансування, зазначив Майк Джонсон.

Палата представників США займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як буде попереджено тимчасове припинення роботи американського уряду (шатдаун).

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон у коментарі "Голосу Америки".

Кореспондентка видання поцікавилася у Джонсона, чи має він відповідь на заклик 23 європейських лідерів схвалити нову допомогу Україні.

"Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, щойно уряд отримає фінансування", – зазначив спікер.

Що таке шатдаун

Шатдаун – це стан у США, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи зачиняються, а сотні тисяч їхніх працівників відправляють у неоплачувану відпустку.

Нагадаємо, армія США скорочує тисячі посад, щоб підготуватися до наступної великої війни.

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