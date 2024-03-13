Шуфрича залишили під вартою ще на два місяці

Нардеп сказав, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

Печерський районний суд Києва подовжив запобіжний захід депутату від забороненої "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, ще на два місяці у вигляді тримання під вартою.

Про це пише Суспільне.

Як зазначив нардеп у коментарі, він вже 6 місяців перебуває під вартою і просить це рішення скасувати.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще мабуть у 30 роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з точки зору свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата. Я не розумію як за об'єктивну критику влади, можна притягати людину до відповідальності, тим паче кримінальної, тим паче за зраду. Вважає що моє переслідування є замовним", — сказав Шуфрич.

Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави.

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Сам Шуфрич додав, що у його діях нема складу інкримінованих йому злочинів.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна. І встановили, що цей договір уклади без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", — сказав Шуфрич і додав, що такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин.

Раніше ми писали, що СБУ завершила досудове розслідування щодо очільника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва і обвинувальний акт щодо нього було скеровано до суду.

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