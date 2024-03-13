Шуфрича оставили под стражей еще на два месяца

Нардеп сказал, что в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений.

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения депутату от запрещенной "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, подозреваемого в госизмене, еще на два месяца в виде содержания под стражей.

Об этом пишет Общественное.

Как отметил нардеп в комментарии, он уже 6 месяцев находится под стражей и просит это решение отменить.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще видимо в 30 лет, или как минимум во времена КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательства на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательства на мои права по выполнению полномочий народного депутата "Я не понимаю как за объективную критику власти, можно привлекать человека к ответственности, тем более уголовной, тем более за измену. Считает что мое преследование является заказным ", — сказал Шуфрич.

Прокурор просил задержание, без альтернативы залогу.

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Сам Шуфрич добавил, что в его действиях нет состава инкриминируемых ему преступлений.

"Моя информационная деятельность в целом трактуется как ИПСО. Мне инкриминируется, что я финансировал свержение конституционного строя и финансировал изменение границ и территориальной целостности якобы давая указания на заключение хозяйственного договора на охрану имущества. И установили, что этот договор заключен без разрешения и согласия владелец. Этот договор действовал 1,5 месяца и был расторгнут ", — сказал Шуфрич и добавил, что такие действия не могут квалифицироваться как преступление.

Ранее мы писали, что СБУ завершила досудебное расследование в отношении главы запрещенной партии "Наши", экснардепа Евгения Мураева и обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

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