Шольц сообщил, почему против передачи ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом он сказал во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге, сообщает "Укринформ".

"Для меня отправление в Украину ракет исключено... Это предел, который я как канцлер не могу пересечь", — Шольц.

По его словам, важно гарантировать, чтобы не было участия Германии. Применение таких ракет, считает канцлер, требует привлечения немецких солдат. А это, отмечает Шольц, недопустимо даже если солдаты не будут физически находиться на территории Украины.

Канцлер говорит: его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет "не оправдано".

Как сообщалось, Великобритания предложила Германии "кольцевой обмен" ракетами – Storm Shadow на Taurus. Британский министр иностранных дел Дэвид Камерон предложил Берлину соглашение для обеспечения возможной поставки крылатых ракет в Украину.

Впрочем, в Бундестаге выступили против идеи обмена ракет Taurus на британские Storm Shadow.

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