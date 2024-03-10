В Бундестаге выступили против идеи обмена ракет Taurus на британские Storm Shadow

Оппозиция считает, что Украине следует прямо предоставить ракеты Taurus.
Оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге выступил против предложения правительства Великобритании по обмену ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.
Об этом сообщает DW.
Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль в интервью газете Rheinische Post заявил, что необходимо сделать все, чтобы Украина не потерпела поражения, поэтому она должна получать "лучшие системы вооружения, а Taurus – это как раз такая система".
"Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", — отметил он.
Ранее передать Украине ракеты Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии ХСС – Фридрих Мерц и Маркус Зёдер.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Камерон предложил Германии соглашение, по которому ФРГ передаст Британии ракеты Taurus, а Британия — Украине ракеты Storm Shadow.
Кроме того, мы ранее информировали, что 22 февраля Бундестаг Германии принял рекомендацию правительства Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия, в частности, ракет Taurus.
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