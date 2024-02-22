Бундестаг принял рекомендацию предоставить Украине ракеты Taurus

В четверг, 22 февраля, Бундестаг Германии принял рекомендацию правительства Шольца о предоставлении Украине тяжелых вооружений дальнего действия, в частности ракет Taurus.

Об этом сообщил Егор Чернев, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и председатель Постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов. Это – коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", — рассказал он.

Егор Чернев в Германии / Фото: Facebook/Егор Чернев

Теперь решение по канцлеру Олафу Шольцу.

"Градус вопрос постепенно повышаем, чтобы добиться результата", – добавил Чернев.

Напомним, на днях "Bild" сообщало, что Германия готовится передать Украине ракеты Taurus. Отмечалось, что руководящая коалиция "Светофор" подготовила секретное предложение по поставке Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

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