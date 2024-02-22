Бундестаг отклонил поставки ракет Taurus Украине

"За" проголосовали только 182 депутата.

В четверг, 22 февраля, германский Бундестаг не поддержали предложение оппозиции предоставить ракеты Taurus для Украины.

Об этом сообщили на странице German Aid to Ukraine в соцсети Х.

"В Бундестаге состоялось голосование по первому представлению оппозиционных партий ХДС/ХСС. Предложение, которое также предусматривало поставки Taurus KEPD-350 в Украину, было отклонено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что только 182 депутата поддержали предложение. 480 — выступили "против". Пятеро – воздержались от голосования.

Напомним, на днях "Bild" сообщало, что Германия готовится передать Украине ракеты Taurus. Отмечалось, что руководящая коалиция "Светофор" подготовила секретное предложение по поставке Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Читайте также: