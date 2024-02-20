Германия готовится передать Украине ракеты Taurus — Bild

Голосование о помощи состоится уже на этой неделе.

Германия, вероятно, намерена передать Украине ракеты Taurus.

Об этом пишет "Bild".

Правящая коалиция "Светофор" подготовила секретное предложение по поставке Киеву большего количества боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения.

Голосование по этому пакету помощи собираются провести в Бундестаге уже на этой неделе.

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"Крылатые ракеты Taurus, о которых давно просит Киев, в этом проекте прямо не упоминаются, однако в нем говорится о "поставке дополнительных систем оружия дальнего действия и боеприпасов, необходимых для того, чтобы Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу". российского агрессора", — указано в сообщении.

Отмечается, что именно ракеты Taurus подходят под это описание, поскольку они могут достигать цели на расстоянии более 500 километров.

Франция и Великобритания уже поставили Украине свои крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, однако они считаются не столь эффективными, как Taurus.

Ранее мы писали, что смерть в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального подтолкнет канцлера Германии Олафа Шольца отправить в Украину крылатые ракеты Taurus.

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